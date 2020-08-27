Ağrı'da görevli bir doktor koronavirüs nedeniyle öldü



AĞRI, (DHA)AĞRI'da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan Ahmet Aydın Şener (72) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ağrı'da 2 çocuk babası doktor Ahmet Aydın Şener, bir süre önce yakalandığı coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da yaşımını yitirdi. Tunceli doğumlu olan ve Ankara'da defnedilen Şener'in ölümü Ağrı'da büyük üzüntü yarattı. Şener'in vefatının ardından Ağrı Tabip Odası sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Yıllarını hekimlik ahlakına adayan, yaşamın her alanında emekten ve sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan çok değerli hocamız Sayın Dr. Ahmet Aydın Şener'i, COVID19´dan kaybetmenin acısını yaşıyoruz! Kederli ailesine ve sağlık dünyasına baş sağlığı diliyoruz !" denildi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Oğuzhan HANÇER

2020-08-27 20:45:06



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