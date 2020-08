Pandemi sürecini tarlasına ektiği organik ürünlerle uğraşarak geçiriyor

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde yaşayan Seyitbattal Can (46), pandemi döneminde bütün gününü tarlasında ektiği organik ürünlerle geçiriyor.

Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde önceden elektrik ustalığı yapan ancak koronavirüs pandemisi dolayısıyla köyünden dışarı çıkamayan Seyitbattal Can, 50 dönüm tarlasına tamamen organik sebze ve meyve ekerek hem boş zamanını değerlendiriyor hem de maddi kazanç sağlamayı amaçlıyor.



“Ağrı'da tarım çeşitliliğini de arttırmak istedim”

Pandemi nedeni ile boş kalan vaktini değerlendirmek istediğini söyleyen Can, köyün dışında bulunan tarlasının da boş olmasını fırsat bilerek işe başladığını ifade etti. Can, " Ben normalde inşaatlarda elektrik işleri ile uğraşıyorum. Aynı zamanda köyde yaşadığımız içinde çiftçilik yapıyoruz. İlkbahardan beridir ben bu bostanla uğraşıyorum. Şu ana kadar devletten her hangi bir destek almadım. Devlet şu anda bostanlara her hangi bir destek vermiyor. Suları biz kendi imkanlarımızla getiriyoruz. Benim beklentim devletin bize destek olması. Su kanalımızın yapılması. Ağrı'da tarımsal çeşitliliğin olması için bu tarz girişimlerin desteklenmesini istiyorum" dedi.

Bütün günlerini tarlada çalışarak geçirdiğini anlatan Can, "Bununla ilgili birçok kişi bana bu topraklarda meyve yetişmez dedi. Beni vaz geçirmeye çalıştı. Ama ben vaz geçmedim uğraştım. Emek verdim. Bu gün hepside yetişiyor. Hatta benim ektiğim kavun, karpuz, patates, fasulye hepsi yetişti. Ben özellikle Soya Fasulyesi ekmek istedim ama destek olmadığı için yapamadım. Şu an bu bostanda her hangi bir gübreleme ya da ilaçlama yapmadım. Hepsi organik. Hepsi de yetişti. İlerde bostanımı daha da büyütmeyi ve desteklemelerden faydalanmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

