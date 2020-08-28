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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü

Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
AğrıHamur karayolunda yapılan yol çalışmalarında Ağrı Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bayrakçı olarak görev yapan Ebubekir Kılıç isimli vatandaş, 04 D 3822 plakalı hayvan yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda Jandarma, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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