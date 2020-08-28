Ağrı’da trafik kazası: 1 ölü

Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
AğrıHamur karayolunda yapılan yol çalışmalarında Ağrı Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bayrakçı olarak görev yapan Ebubekir Kılıç isimli vatandaş, 04 D 3822 plakalı hayvan yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda Jandarma, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.