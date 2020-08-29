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İshak Paşa Sarayı´nda defile

DHA

İshak Paşa Sarayı´nda defile


Turgay İPEK /DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA)LALE Devri'nin son anıtsal yapısı olan ve 17'nci yüzyıldan günümüze ulaşan en önemli tarih miraslarından biri olan İshak Paşa Sarayı, unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Güzellikleri ile sarayı süsleyen mankenler yöre halkının ilgi odağı oldu.
Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-2021 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimlerine Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesinde başlandı. Ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde ilçeye gelen ünlü mankenler, üç gün sürecek defile çekimlerine Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan İshak Paşa Sarayı´ndan start verdi. Aralarında Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral´ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, Doğubayazıt halkından ve sarayı gezmeye gelen turistlerden büyük ilgi gördü. Ağrı Dağı´nın ihtişamlı görüntüsü ve 116 odalı İshak Paşa Sarayı´nın büyüleyici atmosferi altında bulunmaktan çok etkilendiklerini söyleyen ünlü mankenler, çekim aralarında hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.HAYRAN KALDI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ilk kez geldiğini ve buraya hayran kaldığını belirten Demet Şener Küpeli, "Mesleğimin bir kez daha ne kadar güzel olduğunu, iyi isimlerle çalışmanın, bu seyahatleri yapmanın, Türkiye'deki bu kadar güzel yerleri görmenin ve bunu sizler aracılığıyla insanlara sunmanın tüm avantajlarını kullanıyoruz. Bu büyülü mekanları mesleğimizi icra etmemiz için kullanmamızı sağladığı için Hikmet Bey'e teşekkür ederim. Ülkemizde böyle çok kıymetli yerler var. Onların da değerini daha çok yükseltmek ve ortaya çıkartmak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.BÜYÜLÜ BİR MEKAN
Meslektaşı Demet Şener gibi İshak Paşa Sarayı'na ilk kez geldiğini vurgulayan Deniz Akkaya ise "İlk kez geldiğim için kendi adıma üzüldüm. Büyülü bir mekandayız. Farklı dokular var burada. İshak Paşa Sarayı'nın yapılma sebebinden çok etkilendim. Muazzam bir yer, özel bir mekan. İçinde insanın tüyleri diken diken oluyor. Pandemi sürecinin bize kazandırdığı, yurt dışına çıkamadığımız için ülkemizin güzelliklerini keşfetme fırsatımız olduğunu da söylemek isterim" dedi.BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRMAK İSTİYORUZ
Üç gün sürecek dijital platform defilesinin çekimleri Ağrı Dağı´nın eteklerinde, dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru ve bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar Köyü´nde doğal ortamlarda yapılacak. Çekilen defile görüntülerinin 50´den fazla ülkede yayınlanacağını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Doğu Anadolu bölgesinde ilk kez böylesi bir moda etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyledi. Eraslan, "Doğduğum topraklar olan Doğubayazıt, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Nuh´un Gemisi ve meteor çukuru ile tam bir turizm cenneti. Bu çalışma ile aynı zamanda Doğubayazıt´ın tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz. Bu organizasyonla, modanın büyülü dünyasını, gücünü kullanarak kültürel ve doğal tabiatın güzelliklerini sunmak istedik" diye konuştu.AĞRI'YI DÜNYA TANIYACAK
İshak Paşa Sarayı'ndaki defileyi eşi Gülşah ile izleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise şunları söyledi:
 "Bugün son derece gururlu ve mutluyuz. Ağrı'nın evladı Hikmet Eraslan tarihimizi ve turizmimizi dünyaya tanıtıyor. İshak Paşa Sarayı'nda yapılan çekimler sayesinde şehrimize akın olacaktır. Tabi sadece şehrimiz değil ülke turizmi açısından da bugüne kadar tanıtılmamış yerlerimiz tanıtılıyor. Ağrı'da dağımız, sarayımız, meteor çukuru, mağaralar, kaleler ve kaplıcalarımız var. Bütün bunlar Dosso dossinin sayesinde dünya kamuoyu tarafından bilinecek. Bunu yapan Ağrılı birisi olması bizi ayrıca gururlandırdı. Doğduğu yeri unutmayıp doyduğu yerdeki birikimlerini doyduğu yere getiren bu aileye minnettarız."HALK MEMNUN
İshak Paşa Sarayı'nda yapılan defilenin Doğubayazıt ilçesinin tanıtımında büyük rol oynayacağını vurgulayan yöre halkından Zeynep Uğurlu, "Doğubayazıt tarihi eser bakımından çok zengin bir yer ama burayı pek kimse bilmiyor. Bu yönden çok iyi oldu. Kısa sürede getirisi olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Turgay İPEK
2020-08-29 06:27:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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