Ağrı’da çatışma: 2 asker şehit, 1 yaralı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sürüyor

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 uzman çavuş şehit olurken 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 uzman çavuş yaralandı. Askeri helikopter Doğubeyazıt ilçe hastanesine sevk edilen 2 uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.

Çatışmada 1 askerin ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.