Ağrı’da çatışma: 2 asker şehit, 1 yaralı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sürüyor

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 uzman çavuş şehit olurken 1 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 uzman çavuş yaralandı. Askeri helikopter Doğubeyazıt ilçe hastanesine sevk edilen 2 uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.
Çatışmada 1 askerin ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.