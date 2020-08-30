Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Abide Meydanı’nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk bırakma töreninin ardından Şehitlik ziyaretiyle tören son buldu.

Düzenlenen törene Ağrı Valisi Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Topçu Yarbay Serhat Kasalak, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve protokol üyeleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

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