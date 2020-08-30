AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut başarılı öğrencileri kutladı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, tasarladıkları Robot Kuş projesi ile “TÜBİTAK 2242Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında Erzurum Bölgesinde “Savunma Uzay ve Havacılık” alanında birincilik kazanan öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı 1. Sınıfta okuyan Habib DEMİRBAŞ ve Kemalettin DEMİRBAŞ, 8 aylık bir çalışma ile tasarladıkları alçak ve orta irtifada uçabilen Robot Kuş Projesi ile başvurdukları “TÜBİTAK 2242Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında Erzurum Bölgesinde “Savunma Uzay ve Havacılık” alanında birinci oldu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ettiğini, katılacakları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki final yarışmalarında başarı dileğinde bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.