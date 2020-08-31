Ağrı Dağı eteğinde moda şov

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı eteğinde moda şov

DHA

Ağrı Dağı eteğinde moda şov


AĞRI, (DHA) DOSSO Dossi Fashion Show´un 20202021 kış kreasyonu dijital platform defilesinin 3 gün süren çekimleri, Ağrı Dağı ve Nuh´un Gemisi bölümleri ile tamamlandı.
17'nci yüzyıldan kalma İshak Paşa Sarayı´nda Türkiye´nin en ünlü mankenlerinin katılımıyla başlayan Dosso Dossi Fashion Show´un 20202021 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimleri 3 gün sürdü. Demet Şener Küpeli ve Deniz Akkaya´nın aralarında olduğu ilk bölümün ardından deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Meşar köyünde, Ağrı Dağı manzaralı tarlada devam eden çekimlere Wilma Elles ve Didem Soydan da dahil oldu.
Bölgenin turizm anlamında kalkınması ve ekonomisine destek verilmesi amacıyla Doğubayazıt ilçesinde çok farklı noktalarda gerçekleştirilen çekimlerin ikinci bölümünde yer alan Elles ve Soydan, halktan yoğun ilgi gördü. Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral´ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde başarılı çalışmaya imza attı. Ağrı Dağı'nın en iyi göründüğü noktalardan biri olan Meşar köyünde kreasyona uygun düzenlenen açık alanda yapılan çekimler, Nuh´un Gemisi´ndeki bölümlerle son buldu.
50 ülkede yayınlanacak büyük projenin içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Didem Soydan, Wilma Elles, Şevval Şahin ile Yiğit Markus Aral, çekimler sonrası Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile açıklama yaptı. Soydan, "Ağrı Dağı´nın önünde, Meşar köyünün doğal ortamında yer almak bizi çok heyecanlandırdı. İlk kez böyle bir etkinlikte yer alıyoruz. Bölgenin tanıtımını da amaçlayan ve pek çok farklı noktada yapılan çekimlerde yer aldığımız için çok mutluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez
2020-08-31 08:58:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Dağı eteğinde moda şov Çekimlere Ağrı Dağı eşlik etti
YEREL HABERLER Ağrı Dağı eteğinde moda şov Çekimlere Ağrı Dağı eşlik ...
Ağrı Dağı eteğinde moda şov/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ağrı Dağı eteğinde moda şov/ Ek fotoğraflar
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut başarılı öğrencileri kutladı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut başarılı öğrencileri ...
Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Ağrı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Vali Varol’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Varol’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı
YEREL HABERLER Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın ...
Başkan Sayan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sayan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
AİÇÜ Rektörü Karabulut’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut’un 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Ağrı’da çatışma: 2 asker şehit, 1 yaralı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sürüyor
YEREL HABERLER Ağrı’da çatışma: 2 asker şehit, 1 yaralı Doğubayazıt ...
Milletvekili Çelebi: "Türkiye yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğindedir"
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: "Türkiye yeni zaferlerin, yeni ...
Vali Varol, Kerbela Şehitlerini Anma Programına katıldı
YEREL HABERLER Vali Varol, Kerbela Şehitlerini Anma Programına ...
Başkan Sayan: "Ağrı 50 ülkede tanıtılacak"
YEREL HABERLER Başkan Sayan: "Ağrı 50 ülkede tanıtılacak"
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Doğubayazıt'taki okulların hazırlıklarını inceledi
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Doğubayazıt'taki ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in 30 Ağustos Zafer ...
İshak Paşa Sarayı kapılarını modaya açtı
YEREL HABERLER İshak Paşa Sarayı kapılarını modaya açtı
İshak Paşa Sarayı´nda defile
YEREL HABERLER İshak Paşa Sarayı´nda defile

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X