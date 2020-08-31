Ağrı Dağı eteğinde moda şov



AĞRI, (DHA) DOSSO Dossi Fashion Show´un 20202021 kış kreasyonu dijital platform defilesinin 3 gün süren çekimleri, Ağrı Dağı ve Nuh´un Gemisi bölümleri ile tamamlandı.

17'nci yüzyıldan kalma İshak Paşa Sarayı´nda Türkiye´nin en ünlü mankenlerinin katılımıyla başlayan Dosso Dossi Fashion Show´un 20202021 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimleri 3 gün sürdü. Demet Şener Küpeli ve Deniz Akkaya´nın aralarında olduğu ilk bölümün ardından deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Meşar köyünde, Ağrı Dağı manzaralı tarlada devam eden çekimlere Wilma Elles ve Didem Soydan da dahil oldu.

Bölgenin turizm anlamında kalkınması ve ekonomisine destek verilmesi amacıyla Doğubayazıt ilçesinde çok farklı noktalarda gerçekleştirilen çekimlerin ikinci bölümünde yer alan Elles ve Soydan, halktan yoğun ilgi gördü. Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral´ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde başarılı çalışmaya imza attı. Ağrı Dağı'nın en iyi göründüğü noktalardan biri olan Meşar köyünde kreasyona uygun düzenlenen açık alanda yapılan çekimler, Nuh´un Gemisi´ndeki bölümlerle son buldu.

50 ülkede yayınlanacak büyük projenin içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Didem Soydan, Wilma Elles, Şevval Şahin ile Yiğit Markus Aral, çekimler sonrası Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile açıklama yaptı. Soydan, "Ağrı Dağı´nın önünde, Meşar köyünün doğal ortamında yer almak bizi çok heyecanlandırdı. İlk kez böyle bir etkinlikte yer alıyoruz. Bölgenin tanıtımını da amaçlayan ve pek çok farklı noktada yapılan çekimlerde yer aldığımız için çok mutluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez

2020-08-31 08:58:16



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