Vali Varol, Ağrı Dağı Balının hasadına katıldı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Tezeren Köyünü ziyaret ederek, bal hasadına katıldı.

Ağrı’nın Tezeren Köyünde bal üreticiliği yapan Abubekir Demir’in bal hasadına katılan Vali Dr. Osman Varol, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu. Vali Varol daha sonra kaliteli nektara sahip 4 bin bitki çeşidi, temiz havası ve uygun topoğrafik yapısı olan köyde, 2 bin metre yükseklikte üretilen, patentli organik Ağrı Dağı balının üretim ve pazarlama süreci hakkında bilgi aldı.

Vali Dr. Osman Varol’a ziyaretinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç eşlik etti.

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