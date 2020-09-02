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Ağrı Valiliğinden Covid-19 Mücadele Ekiplerine Araç Desteği

İHA

Ağrı Valiliği Covid19 Mücadele Ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğüne, Covid19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kullanılmak üzere 34 adet araç tahsis etti.

Ağrı Valiliğinden Covid-19 Mücadele Ekiplerine Araç Desteği

Ağrı Valiliği Covid19 Mücadele Ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğüne, Covid19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kullanılmak üzere 34 adet araç tahsis etti.
Korona virüs salgının önlenmesi ve yayılmasının durdurulması amacıyla yürütülen çalışmalarda oluşturulan ekiplere lojistik destek sağlanması amacıyla Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi kaynaklarıyla kiralama usulü ile 34 adet araç desteği sağlandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol: “Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekiplerimiz, 7 gün 24 saat canla başla çalışmakta, mücadelede sağlık çalışanlarımızla en ön safta yer almaktadır. Bizler de işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Covid19 ile mücadele kapsamında 34 adet araç kiralayarak, Ağrı Valiliği Covid19 Mücadele Ekiplerine ve İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettik. Amacımız devam eden bu riskli süreci minimum düzeye indirmek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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