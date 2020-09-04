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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da Koronavirüs denetimleri sürüyor

İHA

Ağrı’da Koronavirüs denetimleri sürüyor

Ağrı merkez ve bağlı ilçelerde Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu yaşam alanlarında ve iş yerlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi
Kent merkezinde Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen Covid19 ile mücadele kapsamında, toplu yaşam alanları ve iş yerlerini denetledi.
‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ parolasıyla yapılan denetimler de Vali Varol ve il protokol üyeleri, Koronavirüs ile mücadelede işletme sahiplerine düşen sorumluluğu hatırlatarak, tedbirler konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulundu.
Koronavirüs ile mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarını vatandaşlara hatırlan Vali Varol yaptığı açıklamada: “Ağrı’mızda özellikle son iki aylık süreçte çok ciddi bir biçimde tedbirlerimizi arttırdık. Uygulanan tedbirlerin bir kısmı Ağrı’mıza özgü iken, bir kısmı Türkiye genelinde uygulanan tedbirler. Vatandaşlarımıza özellikle belirtmek isterim ki, aldığımız tedbirlerin sebebi virüsü ortadan kaldırıp, vatandaşlarımızın kısıtlı olmadığı günlere geri dönmesini sağlamaktır. Hiçbir husus sağlığımızdan daha kıymetli değildir. Bir süre daha sabredeceğiz ve bu sabrın sonucunda bu meseleden tamamen kurtulacağız. Tüm vatandaşlarımızı, özellikle dikkat çektiğimiz hususlarda kurallara uymaya, hassasiyetle bu kuralları takip etmeye davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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