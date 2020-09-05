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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğduğu topraklara büyük vefa

DHA

Doğduğu topraklara büyük vefa


DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)İŞ insanı Hikmet Eraslan, doğduğu topraklara olan vefa borcunu, dünyaca ünlü moda şovunu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine taşıyarak ödedi. Ağrı Dağı eteklerinde, tarihi İshakpaşa Sarayı'nda ve Nuh'un Gemisi'nden gerçekleştirilen dijital platform defilesi, 50'den fazla ülkede gösterilecek. Eraslan, "Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan Doğubayazıt başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun tüm illerinin tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla dünya çapında ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, yine bir ilke imza attı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi için doğal sahne oldu. Aralarında Demet Şener Küpeli, Didem Soydan, Deniz Akkaya, Wilma Elles ve eski Türkiye güzellerinin de olduğu 28 manken, 28 30 Ağustos tarihleri arasında Doğubayazıt'ta gelerek çekimlere katıldı. Ağrı Dağı'nın eteklerinde, tarihi İshakpaşa Sarayı'nda, bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar Köyü'nde ve Nuh'un Gemisi'nde doğal ortamlarda gerçekleştirilen çekimlerde bölge halkının da katılımıyla renkli görüntüler elde edildi.
BÖLGE EKONOMİSİNE DESTEK 
Doğu Anadolu bölgesinde ilk kez böylesi bir moda etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Doğduğum topraklar olan Doğubayazıt'a vefa borcum var. Online satış kanalımız www.ddfs.com için yaptığımız bu çalışmanın Doğubayazıt'a hem ekonomik hem de turizm anlamında fayda sağlayacağına inanıyorum. Doğubayazıt başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun tüm illerinin tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.
50'DEN FAZLA ÜLKEDE GÖSTERİLECEK
Dosso Dossi'nin online satış kanalı olan www.ddfs.com için çekilen dijital platform defilesinin dünya genelinde yayın yapan moda ve müzik kanalları aracılığıyla 50'den fazla ülkede gösterimlerinin yapılacağını belirten Eraslan, "Dosso Dossi olarak yaptığımız dünya çapındaki etkinliklerde Türkiye'nin tanıtımına da büyük önem verdik. Şimdi, sıra Doğu Anadolu'da. Doğubayazıt'ın tarihi ve doğal güzellikleri çalışmamızın özünü oluşturacak. Katma değeri yüksek Türk hazır giyim ürünlerini, Türkiye'nin en ünlü mankenleriyle Doğubayazıt'tan dünyaya sunacağız. Tekstil ve moda aracılığıyla Türkiye'nin turizm değerlerinden biri olan Doğubayazıt'a katkı sağlayacağız" diye konuştu.
TANITIM İSTANBUL FUARI ÖNCESİNDE
Dijital platform defilesinin yurt dışı gösteriminin, 2124 Eylül tarihlerinde İstanbul'da Hilton Bomonti Conference Center'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show öncesinde yapılacağını belirten Hikmet Eraslan şöyle devam etti;
"Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede düzenlenecek bir kampanya ile defile görüntülerini paylaşacağız. Ayrıca, İstanbul etkinliğimize daha önce Antalya ve Bursa'da yaptığımız gibi 30 ülkedeki hazır giyim alıcılarını davet edeceğiz. Pandemi koşulları el verdiği sürece gelebilenleri İstanbul'da ağırlayacağız. Ancak, gelemeyenler için de özel bir ekip kurup, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak www.ddfs.com 'da online satışlar gerçekleştireceğiz."DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez DHA
2020-09-05 09:13:59

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