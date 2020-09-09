Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi

Ağrı Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Coşkun Daharlı, Ağrı’da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan bir şahsın önce ameliyatına girdi daha sonra sevk ettiği hastayı ambulansta yalnız bırakmadı.

Ağrı’ya Göğüs Cerrahı olarak atanan ardından Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Ağrı Sağlık Müdürlüğü görevini yapan Uzm. Dr. Coşkun Daharlı, bir vatandaşın silahlı kavgada yaralandığı ve ameliyat olması gerektiğini öğrendiğinde takım elbisesi ve kravatını çıkarıp ameliyat önlüğünü giydi. 22 yaşındaki F.İ ameliyatını gerçekleştiren Daharlı, hastanın durumunun kritik olması nedeni ile Erzurum’a sevk etti. Hastasını ambulansta yalnız bırakmayan Daharlı, F.İ.’yi ambulansla Erzurum’da ki hastanesine kadar getirerek teslim etti.

Erzurum’da ameliyata katılan Ağrı Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek hastanın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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