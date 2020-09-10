Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Doğubayazıt Kaymakamı Akpınar’a “Hayırlı olsun” ziyareti

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt Kaymakamlığına atanan Mehmet Kemal Akpınar’ı makamında ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, geçtiğimiz aylarda Doğubayazıt Kaymakamlığına atanan Mehmet Kemal Akpınar’ın yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğubayazıt Kaymakamı Akpınar, ziyaretten dolayı Tekin’e teşekkür etti. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.