Ağrı'da koronavirüs denetimleri arttırıldı

Ağrı genelinde Vali Dr. Osman Varol'unda katılımıyla halkın vatandaşların yoğun olduğu cadde ve iş yerlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde Vali Dr. Osman Varol'a Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen'de eşlik ederken Vali Varol, esnaf ve vatandaşlara salgına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

'Yüksek bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz'

Yapılan denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Varol, "Covid19 mücadele kapsamında bu gün yine genel bir denetim gerçekleştirdik. Türkiye genelinde tüm illerimizde üst düzey yöneticilerimiz denetim ekiplerimizle birlikte sahaya çıkarak yüksek bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu gün özellikle çok önemli. çünkü Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla bu güne kadar yapılmış en büyük denetimleri gerçekleştirdik. En yüksek sayıda personelin katılımıyla gün boyunca denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bütün amacımız vatandaşlarımızın kurallara uymalarını sağlamak. Bir an önce vatanımızı ve milletimizi bir an önce bu illetten tamamen kurtarıp eski günlerimize geri dönmektir" dedi.

'Bir an bile boşluk bırakmaya gelmiyor'

Ağrı'da vatandaşların ilk zamanlara oranla kurallara uymak konusunda daha duyarlı davrandığını belirten Varol, "Özellikle Ağrımızda kendi bölgemiz için konuşursak maske takmak, sosyal mesafeye uymak gibi konularda hassasiyetin arttığını somut bir biçimde gözlemliyoruz. Şu an için mücadelemiz iyi gidiyor. Ama bu şöyle bir mücadele. Bir an bile boşluk bırakmaya gelmiyor. Anında tekrar sıkıntılı rakamlarla tekrar karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için bu farkındalığı sürdürmemiz gerekiyor. Vatandaşımızın ulaştığı bu bilinç düzeyini korumamız gerekiyor. Onun için biz bu denetimlerimizi sık sık gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

