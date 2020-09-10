Başkan Sayan’ın vatandaşlarla fotoğrafını Vali Varol çekti

Ağrı’da başlatılan Covid19 denetimlerine katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların fotoğrafını Ağrı Valisi Dr. Osman Varol çekti.

Ağrı’da cadde ve sokakları dolaşarak Covid19 denetimlerine katılan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bir yandan da vatandaşlarla sohbet etmek imkanı buldular. Esnafları ziyaret eden protokol üyelerini vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak selamlarken, Vali Varol ve beraberindekiler vatandaşlara uyulması gereken kurallar konusunda sürekli uyarılarda bulundular.

Kağızman Caddesi ziyareti sırasında İstanbul’dan Ağrı’ya geldiğini belirten bir vatandaşın Savcı Sayan hayranı olduğunu belirterek fotoğraf çektirmek istemesi üzerine Savcı Sayan vatandaşı kırmayarak fotoğraf çektirmek istedi. Vatandaşın fotoğrafını çekmesi için Vali Varol’a telefonu uzatması gülüşmelere neden olurken, Vali Osman Varol, telefonu isteyen korumalarına “Hayır telefonu bana verdi, ben fotoğraf çekeceğim” yanıtını verdi. Fotoğraf çekimi sırasında vatandaşın maskesini çıkarması üzerine Vali Dr. Osman Varol, “Siz maskeli daha güzelsiniz” diyerek vatandaşı maskesini takmasını istedi.

Başkan Savcı Sayan nezaketi nedeni ile Vali Varol’a teşekkür ederken, program halk otobüslerinin kontrolleri ile son buldu.

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