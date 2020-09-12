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Nişan atma yüzünden kavga: 3 yaralı

DHA

Nişan atma yüzünden kavga: 3 yaralı


DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde nişan atma yüzünden iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Seslitaş köyünde 3 ay önce çocukları nişanı atan iki aile arasında husumet oluştu. İlçe merkezindeki bir kahvehanede, iki ailenin bireyleri karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine balta, bıçak ve sopalarla saldırdı. M.N.T., M.T., A.T. ve M.T., erkek tarafından M.N.P., A.P. ve B.P.'yi dakikalarca dövdü. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan M.N.P. Van'a, A.P. ise Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit DHA
2020-09-12 13:46:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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