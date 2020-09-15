Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere hafızlık belgesi verildi

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak hafız olan öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için İl Müftülüğünde "Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

Korona virüs tedbirlerine uyularak düzenlenen törende İl Müftüsü Tandoğan Topçu, şu ifadelere yer verdi:

“Rabbim ezberlediğiniz Kur’anı Kerim’i ömür boyu unutmamayı ve Kur’an’ın öğretileri doğrultusunda yaşayan kullarından olmayı sizlere nasip eylesin. Hayatınızda başarılar diler, üzerinizde emekleri olan hocalarımıza ve ailelerinize de teşekkür ederim.”

Müftü Topçu, konuşması sonrasında hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin hafızlık belgelerini takdim ederek tüm öğrencileri gayret ve çabalarından dolayı takdir ederek başarılarının devamını diledi.

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