Ağrı’da okullar 21 Eylül’e hazır

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okullar anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde eğitim öğretime hazır hale getirildi.

Ağrı’da yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek 20202021 eğitim öğretim yılı, okullarda İstiklal Marşı’nın okunması ve ders zilinin çalmasıyla 31 Ağustos’ta başladı. Koronavirüs salgını sürecinde il genelinde görev yapan İdareci ve öğretmenler, öğrencilerini yalnız bırakmadı. Öğretmenler, salgın nedeniyle derslerine uzaktan eğitimle devam eden öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla ev ev gezerek, öğrencilerine ders kitaplarını ulaştırdı. Öğretmenler, öğrencilerinin derslerinden geri kalmaması düşüncesiyle açık alanları sınıfa dönüştürerek, dersleri açık alanlarda işlediler. Bir taraftan da fedakar öğretmenler, görev yaptıkları okulların kapı, pencere ve sınıflarını temizleyerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, özveriyle görev yapan öğretmenlerle birlikte eline boya fırçası alarak okul duvarları ve oyun alanlarını boyadı. Türkiye’nin geleceğine ışık tutan öğretmenler, çalıştığı okul yada evlerinde öğrencilere uzaktan eğitim vererek öğrencilerin eğitiminden geri kalmaması için gecegündüz çalışıyorlar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için il genelindeki 81 okulda destek noktaları oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda yüz yüze eğitimin, ilk aşamasının anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlamasından önce hazırlıklarını en kısa sürede tamamlanması nedeniyle ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleriyle bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Okulların açılmadan tüm hazırlıklarının tamamlanması talimatı veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda yapılan çalışmaları yakından takip etti. Okul bahçeler, sınıflar, koridorlar ve lavabolar ekipler tarafından dezenfekte edilirken, okul girişlerine el dezenfektanı ve maske bırakıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulması açısından okullarda yerlere uyarı afişleri yapıştırıldı. Kentte okullarda yüz yüze eğitimin, ilk aşamasının anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlamasına yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı.

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,”Okullarımızın 21 Eylül’de açılması için il genelindeki yaptığımız tüm çalışmalarımız sona ermiştir. Okullarımızı bir an önce açarak özlem duyduğumuz öğrencilerimize kavuşmayı istiyoruz. Tüm meslektaşlarıma ilimizin eğitime verdiği katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”dedi.

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