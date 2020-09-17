Ağrı'da traktör devrildi: 3 yaralı

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Ağrı'da saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 05.00 sularında Ağrı Yazılı köyü mevkinde meydana geldi. Mahmut Efe yönetiminde ki 04 AV 851 plakalı saman yüklü traktöre, AğrıErzurum hattında çalışan ve plakası öğrenilemeyen minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile traktör devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise bölgede trafiğin aksamaması için güvenlik önlemleri aldı.

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