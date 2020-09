AİÇÜ’de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile IC Vakfı işbirliğiyle “Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni” yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda gerçekleşen programa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

AİÇÜ akademisyenlerine yönelik her yıl gerçekleştirilen “Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni”nde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Doğudan Yükselen Işık” parolası ile çıktığı yolda bölgenin ve ülkemizin önemli eğitim kurumlarından olan Üniversitenin akademik başarısının her geçen gün arttığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, “2016’da 58 olan makale sayısı ile 107 üniversite arasında 94’üncü sırada olan Üniversitemiz, 2019’da 122 makale sayısı ile 108 üniversite arasında 66’ncı sıraya yükseldi. 2016’da 135 öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0.42, 403 öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.14 iken 2019’da 179 öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0.68, 449 öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.27’ye ulaştı. Böylelikle 4 yıl gibi kısa bir zamanda yayın sayımız yüzde 100’e yakın bir artış gösterdi. Yine URAP verilerine göre yayın sayısı bakımından 20162017 yılında 92.72 puanla 54 üniversite arasında son sırada bulunan üniversitemiz, 20192020 yılında 273.70 puanla 95 üniversite arasında 61’inci sıraya yükselmiştir. Evrensel bilime katkı sağlayan yayınları ile Üniversitemiz ailesinin bilim çıtasının yükselmesinde emeği bulunan tüm akademisyenlerimize ve bizlere her konuda destek olan İbrahim Çeçen (IC) Vakfına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, İbrahim Çeçen Vakfı’nın üniversitenin ve akademisyenlerinin her konuda destekçisi olduğunu, Ağrı ve Üniversite için yapılabilecek her araştırma ve bilimsel çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması TEKNOFEST Festivali “Savunma, Uzay ve Havacılık” kategorisinde Türkiye ikincisi olan AİÇÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri Habip Demirbaş ile Kemalettin Demirbaş’a başarı belgesi ve hediyelerinin verildiği tören, başarılı akademisyenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

