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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi

İHA

Ağrı genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi

Ağrı'da Vali Dr. Osman Varol'un katılımıyla vatandaşların yoğun olduğu cadde ve iş yerlerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen Korona virüs genelgesiyle birlikte bugün bütün Türkiye'de Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Ağrı'da gerçekleştirilen denetimlerde Vali Varol'a Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti.
"Denetimlerimiz devam edecek"
Vatandaşları pandemiye karşı uyardıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Varol: " Sahada çok geniş bir ekiple birlikte denetimdeyiz, sokaklardayız, vatandaşlarımızın içerisindeyiz. Yine amacımız, hedefimiz her hafta yaptığımız gibi Covid19 tedbirleri noktasında farkındalığı arttırmak. Bu denetimlerde öncelikli hedefimiz,niyetimiz vatandaşımızı bu tehlikenin hala geçmediği noktasında ikna edilmesidir. Onların tedbir alması noktasında telkinlerde bulunulmasıdır. Sıkıntının büyümemesi için vatandaşlarımızın sorumluluk alması sağlanmasıdır. Bu anlamda bugün de yine şehrimizin bir başka güzide köşesinde buradaki ekibimizle birlikte arkadaşlarımızla birlikte geniş bir denetim yaptık, gerçekleştirdik. Gün boyu denetimlerimiz devam edecek" dedi.
'Tehlike geçene kadar bu tedbirlere riayet etmek durumundayız'
Her gün ciddi sayıda personelle denetim yaptıklarını belirten Vali Varol açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
"Bunu artık Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla her hafta rutin hale getirdik. Ayrıca sadece bugün yoğun denetimler yaptığımız günler değil. Her gün ciddi sayıda personelden oluşan ekiplerimiz sahada sürekli denetimlerini gerçekleştiriyor. Bir süre daha bu tehlike geçene kadar bu tedbirlere riayet etmek durumundayız. Vatandaşlarımızın da bize yardımıyla en kısa zamanda bu illetten tamamen kurtulmayı umuyoruz, bekliyoruz. Ben kurallara uyan, riayet eden özellikle son dönemde Ağrı'mız da kurallara uyumun, maske takma oranının, mesafeye uyumun ciddi bir biçimde arttığını gözlemliyoruz. Ben vatandaşlarımıza bizlere gösterdikleri bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah biraz daha sabırla bu illeti tamamen atlatacağız diyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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