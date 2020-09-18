Şehit ateşi Ağrı´ya düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit ateşi Ağrı´ya düştü

DHA

Şehit ateşi Ağrı´ya düştü


Ramazan DEMİR (AĞRI), (DHA)IRAK´ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Harun Aslan´ın, Ağrı´daki baba ocağına şehit ateşi düştü.
Irak'ın kuzeyindeki haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan mermisi ile düzenlediği saldırıda Piyade Teğmen Harun Arslan´ın şehadet haberi Ağrı'da yaşayan ailesine bildirildi. Abide Mahallesinde yaşayan aileye acı haber, askeri ve sivil görevliler tarafından verildi. Ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Kısa süre önce nişan yaptığı öğrenilen Harun Aslan´ın cenazesi Şırnak´ta düzenlenen törenle gece yarısı Ağrı´ya gönderildi. Basına kapalı olarak yapılan karşılama töreninde şehidin naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu. 
Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın, bugün Cuma namazından sonra defnedileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2020-09-18 03:23:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
Çocuklardan büyüklere korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Çocuklardan büyüklere korona virüs uyarısı
Ağrı genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ağrı genelinde korona virüs denetimleri ...
Okuldan uzak kalan öğrenciler okul bahçesinde toplanarak ders çalıştı
YEREL HABERLER Okuldan uzak kalan öğrenciler okul bahçesinde ...
Ağrılı amca ve yeğenin hedefi büyük
YEREL HABERLER Ağrılı amca ve yeğenin hedefi büyük
AİÇÜ’de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı
Ağrı'da traktör devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da traktör devrildi: 3 yaralı
Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı
YEREL HABERLER Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı
Ağrı'da karantina kurallarına ihlal edenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina kurallarına ihlal edenlere ceza ...
Sayan: “Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden gelecek”
YEREL HABERLER Sayan: “Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden ...
Ağrı'da öğrencilere ders kitapları kargo ile gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı'da öğrencilere ders kitapları kargo ile ...
Vali Varol, AÇSH Müdürlüğü’nün yürüttüğü projelerinin değerlendirildiği çalışma grubu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Varol, AÇSH Müdürlüğü’nün yürüttüğü projelerinin ...
Vali Varol, şampiyon Tenisçileri makamında kabul etti
YEREL HABERLER Vali Varol, şampiyon Tenisçileri makamında kabul etti
Ağrı’da, “İlköğretim Haftası” programı
YEREL HABERLER Ağrı’da, “İlköğretim Haftası” programı
Doğal yollarla üretilen peynirler kışın tüketilmek üzere toprağa gömülüyor
YEREL HABERLER Doğal yollarla üretilen peynirler kışın tüketilmek ...
Ağrı'da yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X