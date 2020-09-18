Ağrı, şehidini karşıladı

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Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen PençeKaplan operasyonunda PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın (27) cenazesi, memleketi Ağrı'ya getirildi.

Şırnak 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Teğmen Harun Aslan´ın cenazesi, memleketi Ağrı´ya gönderildi. Şehit asker için Ahmed-i Hani Havalimanı´nda saat 05.00'te karşılama töreni düzenlendi. Törene, Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ile şehit Aslan'ın yakınları katıldı.

Piyade Teğmen Harun Aslan´ın özgeçmişinin okunduğu törenin ardından şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Şehit Piyade Teğmen Aslan, Ulu Cami´de cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Oğuzhan HANÇER

2020-09-18 07:57:44



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