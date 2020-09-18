Şehit ateşi Ağrı´ya düştü

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PençeKaplan Harekatı'nın sürdürüldüğü Kuzey Irak'ın 2040 rakımlı tepe bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu Ağrılı asker şehit oldu.

Kuzey Irak'ın Haftanin Bölgesinde 2040 rakımlı tepe noktasında teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar esnasında terör örgötünce yapılan roketatarlı saldırı sonucu, Ağrılı Piyade Teğmen Harun Aslan şehit oldu. Piyade Teğmen Harun Aslan'ın şehadet haberi Ağrı Abide Mahallesinde yaşayan ailesine askeri ve sivil görevliler tarafından bildirildi.

Ailenin oturduğu eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları taziyeye geldi. Harun Aslan'ın cenazesi gece yarısı düzenlen törenin ardından Ağrı'ya gönderildi. Basına kapalı olarak yapılan karşılama töreninde şehidin naaşı Ağrı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın cenazesi bugün kılınacak Cuma namazından sonra defnedilecek. Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan'ın kısa süre önce nişan yaptığı öğrenildi.

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