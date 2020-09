Korona virüs salgını kömür satışlarını düşürdü

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da her yıl havaların soğumasıyla birlikte başlayan kömür satışlarında bu yıl düşüş yaşandı.

Ağrı’da her yıl havaların soğumasıyla kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için kömürcülere akın eden vatandaşlar, bu yıl yaşanan korona virüs salgını ve doların da etkisiyle kışlık alışverişlerini yapmakta zorlanıyor. Ağrı’da 27 yıldır kömür satışı yapan Metin Tekin Tangaç, “Şu anda doların ve salgının etkisiyle bu yıl kömür satışları çok düştü. Dolar yükseldiği için şu an millet bu fiyata alamıyor. Güçleri yetmediği için sadece fiyatları sorup gidiyorlar. Yani satışlar pek yok. Kömüre karşı doğalgaz şu anda uygun düşüyor. İnsanlar gerektiği zaman sadece bir odayı yakıp kışı atlatabiliyor. Ama kömür olduğu zaman evi komple ısıtmak zorunda kalıyor. Bu nedenle ister istemez doğalgaz kömür satışlarını çok etkiliyor” dedi.

