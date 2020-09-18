Ağrı’da adayların yerlerine sınava giren 160 kişiye 1 yıl hapis cezası verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da adayların yerlerine sınava giren 160 kişiye 1 yıl hapis cezası verildi

İHA

Ağrı’da adayların yerlerine sınava giren 160 kişiye 1 yıl hapis cezası verildi

Ağrı’da elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında (esınav) adayların yerlerine “joker” olarak giren 160 kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.
Ağrı’da son bir yılda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen salon görevlilerinin sınav esnasında yapmış oldukları kimlik denetiminde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavında (esınav) adayların yerlerine “joker” olarak giren 190 kişi tespit edilerek güvenlik güçlerine bildirdi. Ehliyet sınavında adaylar ile adayların yerlerine sınava giren toplam 380 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı. Bu kapsamda mahkeme açılan ve sonuçlanan 80 dosyada 160 kişinin aleyhine sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 37/1 maddesi gereği ve 6114 sayılı Kanun'un 10/3.b maddesi uyarınca kişilere 1 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca ehliyet sınavında adaylar ile yerlerine “joker” olarak giren kişiler hakkında açılan 110 dosyada hukuki süreç devam ediyor. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatı İbrahim Ünal Çetintaş, joker adaylara ilişkin süreçte genel olarak şüphelilerden biri diğer şüphelinin kendisi yerine Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavına (esınav) girmesini istediği, bunun üzerine sınava başkasının yerine giren şüpheli şahsın bu teklifi kabul ederek diğer şüpheliye ait kimliği göstererek sınav merkezinde şüphelinin yerine sınava girdiği, salon görevlilerinin sınav esnasında yapmış oldukları kimlik denetiminde sınava girmesi gereken kişi ile sınava giren kişinin farklı olduğunu fark ettikleri ve durumu kolluk görevlilerine bildirdikleri olaylarda; şüphelilerin üzerilerine atılı ve eylemlerine uyan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasının b bendinde tanımlanan ‘başka bir adayın yerine sınava girmek veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlamak’ suçunu birlikte işledikleri hususunda haklarında kamu davasının açılması sağlanmaktadır. Açılan kamu davasında müvekkil kurum suçtan zarar gören olarak bulunmakta olup talebimiz doğrultusunda müvekkil idarenin suçtan zarar gören olarak davaya katılmasına karar verilmiştir. Ağrı ilinde son yıllarda ehliyet sınavlarında birbirlerinin yerine sınava giren joker adaylara ilişkin yapılan iş ve işlemlerle söz konusu şüpheli ile sanıklar hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet, başka bir adayın yerine sınava girmek veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlamak’ suçundan 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet 10/3b maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile açılan davalar neticesinde önemli bir hukuki mücadeleye imza atılmıştır. Hali hazırda ilimizde ilgili suçtan ötürü 190'dan fazla kovuşturma açılmış olup toplam 380 kişi hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Açılan ve sonuçlanan halihazırda 80 dosyada 160 sanık aleyhine sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 37/1 maddesi gereği 6114 sayılı Kanun'un 10/3.b maddesi uyarınca takdirden 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilerek caydırıcılık noktasında joker adayların aynı eylemlere devam etmesinin önüne geçilmiştir. Hali hazırda 110 dosyada süreç devam etmektedir. Son yıllarda MTSK sınavlarında kurumumuz tarafından arttırılan güvenlik tedbirleri ve ilimizde gözetmenlere verilen eğitim neticesinde joker adaylık kavramını tarihe karıştıracak bir dikkat ve özenle tedbirler sürdürülmektedir. Söz konusu suçun kamu güvenliğine karşı işlenen suçlardan olması ve kamunun belirli bir zararının oluşmaması hususunda üzerimize düşen bu ağır sorumluluğu başta Ağrı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Faruk Tekin'in destekleri ve yapılan yargılamalarda kurumumuz hukuk hizmetlerinin verdiği mücadele büyük önem arz etmektedir. Devam eden süreçte de konunun yakinen takipçisi olacağımızı yapılan hukuksuz işlemlere karşı hiç kimseye göz açtırmayacağımızı buradan bir kez daha belirtiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da 160 sınav jokerine 1'er yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Ağrı'da 160 sınav jokerine 1'er yıl hapis cezası
Korona virüs salgını kömür satışlarını düşürdü
YEREL HABERLER Korona virüs salgını kömür satışlarını düşürdü
Ağrı şehidini gözyaşlarıyla karşıladı
YEREL HABERLER Ağrı şehidini gözyaşlarıyla karşıladı
Şehit ateşi Ağrı'ya düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Ağrı'ya düştü
Ağrı, şehidini karşıladı
YEREL HABERLER Ağrı, şehidini karşıladı
Şehit ateşi Ağrı´ya düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Ağrı´ya düştü
Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Varol, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
Çocuklardan büyüklere korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Çocuklardan büyüklere korona virüs uyarısı
Ağrı genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ağrı genelinde korona virüs denetimleri ...
Okuldan uzak kalan öğrenciler okul bahçesinde toplanarak ders çalıştı
YEREL HABERLER Okuldan uzak kalan öğrenciler okul bahçesinde ...
Ağrılı amca ve yeğenin hedefi büyük
YEREL HABERLER Ağrılı amca ve yeğenin hedefi büyük
AİÇÜ’de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı
Ağrı'da traktör devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da traktör devrildi: 3 yaralı
Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı
YEREL HABERLER Yeri dolmayan sobaların üretimi başladı
Ağrı'da karantina kurallarına ihlal edenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina kurallarına ihlal edenlere ceza ...
Sayan: “Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden gelecek”
YEREL HABERLER Sayan: “Cumhur İttifakı'na en büyük destek Kürtlerden ...
Ağrı'da öğrencilere ders kitapları kargo ile gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı'da öğrencilere ders kitapları kargo ile ...
Vali Varol, AÇSH Müdürlüğü’nün yürüttüğü projelerinin değerlendirildiği çalışma grubu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Varol, AÇSH Müdürlüğü’nün yürüttüğü projelerinin ...
Vali Varol, şampiyon Tenisçileri makamında kabul etti
YEREL HABERLER Vali Varol, şampiyon Tenisçileri makamında kabul etti
Ağrı’da, “İlköğretim Haftası” programı
YEREL HABERLER Ağrı’da, “İlköğretim Haftası” programı
Doğal yollarla üretilen peynirler kışın tüketilmek üzere toprağa gömülüyor
YEREL HABERLER Doğal yollarla üretilen peynirler kışın tüketilmek ...
Ağrı'da yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X