Ağrı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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Kuzey Irak'ta yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağrı Ulu camiinde kılınan cuma namazının ardından şehit Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi defnedildi.

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