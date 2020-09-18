Ağrı’da sosyal mesafe kuralına rağmen kavga ettiler

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Ağrı’da pandemi kurallarına kulak asmayan vatandaşların kavgası sırasında yumruklar havada uçuştu.

Nevzat Güngör Caddesi'nde gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde gençlerin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kavga ettiği görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırmaya çalıştı.

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