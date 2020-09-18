Sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

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AĞRI, (DHA)AĞRI´da, aralarında tartışma çıkan 2 grup yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kentteki Nevzat Güngör Caddesi'nde, öğle saatlerinde yaşları 17 ila 23 arasında değişen 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Gençlerden biri ise yerde yatan kişiye uçarak tekme attı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kavgayı esnaf ve çevredekiler ayırırken, taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçtı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı DHA

2020-09-18 16:42:33



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