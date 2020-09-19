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Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler

DHA

Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler


Turgay İPEK/AĞRI, (DHA)TÜRKİYE'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, her mevsim yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekiyor. Ağrı ile Iğdır il sınırlarında yer alan Ağrı Dağı'na 20 kişilik bir grupla gelen Ukraynalı kadın dağcılar, bikini ve mayoları ile poz verdi.
Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı Dağı'na gelen Ukraynalı ekip 15 Eylül sabahı tırmanış düzenledi. Ukraynalı turistler, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü, kar ve sis eksik olmayan Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 ana kamp ve 4 bin 200 üst kampta dağcı kıyafetlerini çıkarıp bikini ve mayolu poz verdi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden tırmanış için gelen dağcıların ilginç bakışları arasında Ukraynalı turistler fotoğraf çektirdi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceyi bulduğu Ağrı Dağı eteklerinde kayaların üzerine oturup çevredeki yabancılara aldırış etmeden fotoğraf çektiren Ukraynalı kadın dağcılar bunları sosyal medyada paylaştı. Ukraynalı dağcı kadınlar, daha sonra Doğubayazıt ilçe merkezindeki İshak Paşa Sarayı'nda ise günlük kıyafetleri ile fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Turgay İPEK
2020-09-19 09:39:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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