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Ağrı Milletvekili Çelebi: "Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir"

İHA

Ağrı Milletvekili Çelebi: "Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 19 Eylül Gaziler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Gaziler Günü için yayınladığı mesajda gazilerin fedakarlıklarıyla şanlı zaferlerin yanı sıra destansı bir tarih armağan bıraktığını belirterek, “Bizler, egemenliği uğruna asla şehit ve gazi olmaktan kaçınmayacak bir milletin mensuplarıyız. Gazilik de ömür boyu taşınacak bir şereftir. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.
Çelebi ayrıca bugünün, Kurtuluş Savaşı’nın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921’de "Mareşallik " rütbesi ile "Gazilik" unvanının verildiği günün yıl dönümü ve gaziler için gurur günü olduğunu anımsattı.
Tarih boyunca aziz milletimizin zor şartlar altında dahi şehit ve gazilerimizin gösterdiği yolda ilerleyip vatanına ve bayrağına sahip çıktığını kaydeden Milletvekili Çelebi, milletimizin her bir evladının canından çok sevdiği vatan topraklarını korumak için mücadele ettiğini ve binlerce şehit vererek bugünlere gelmesine vesile olduğunu belirtti. Vatanı uğruna şehadete koşan şehitlerin ettikleri mücadelenin sonucunda sağ kalan kahraman gazileri bıraktığını dile getiren Çelebi, “Gazilerimiz, fedakârlıklarıyla bu vatanın her bir ferdine şanlı zaferlerin yanı sıra destansı bir tarih armağan bırakmıştır. Vatanımızın semalarında bugün al bayrağımız dalgalanıyorsa buna vesile olan kıymetli şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Milletimiz, atalarımızdan bizlere miras kalan vatan aşkıyla tarihte olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbaline yapılan ve yapılacak olan tüm tehditlere karşı koymaktadır. Bizler, egemenliği uğruna asla şehit ve gazi olmaktan kaçınmayacak bir milletin mensuplarıyız. Böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Gazilerin bu millet için onur ve gurur kaynağı olduğunu kaydeden Çelebi, devamında şu ifadelere yer verdi:
“Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan ve nasibini ‘yaşarken alınabilecek en yüce paye’ olarak gördüğümüz gazilerimize her zaman saygıyla başımıza taç yapacağız. Devletimizin bekası, asil milletimizin huzur ve güvenliği için üstün bir cesaret ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele eden kahramanlarımız, gazilik şerefini ömür boyu taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, yaşayan ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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