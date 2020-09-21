Ağrı’da okullarda yüz yüze eğitim başladı

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Ağrı’da okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda başladı.

Ağrı’da yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda bugün başlatıldı. Kentte anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine geldi. Öğrenciler, içeri sosyal mesafe kuralına göre teker teker alındı. Veliler ise dışarıda heyecanlı şekilde çocuklarını izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 20202021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Okulların açıldığı ilk hafta olan 2125 Eylül’de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda “1 gün yüz yüze eğitim” şeklinde olacak.

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