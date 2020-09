İl Müftüsü Topçu, yüz yüze eğitime başlayan kuran kurslarını ziyaret etti

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu Yatılı Bölge Erkek Kur’an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelerek korona virüse karşı uygulanan tedbirleri inceledi.

Normalleşme dönemiyle birlikte yeniden yüz yüze eğitime başlayan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında eğitimler maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek gerçekleştiriliyor. Uygulamaya konulan kuralları yerinde incelemek için Kuran kurslarına giden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, salgına karşı alınan tedbirlerle sürdürülen eğitim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Ağrı İl Müftülüğü olarak burada yavrularımıza destek veriyoruz”

Küçük yaştaki öğrenciler için İl Müftülüğü olarak ellerinden gelen bütün desteği sağladıklarını söyleyen Müftü Topçu, “Şu an ilimizde 10 adet yatılı Kur'an kursumuz var. Bunlardan 5'i erkek, 5'i kız öğrencilere eğitim veriyor. Toplamda 426 öğrencimiz pandemi nedeni ile yarısı yüz yüze eğitim görürken yarısı ise uzaktan eğitimine devam ediyor. Küçük yaştaki yavrularımız, genç dimağlar Allah'ın mesajlarını, kelamını ezberliyorlar. Bizler de Ağrı İl Müftülüğü olarak burada yavrularımıza destek veriyoruz. Kur'anı Kerim'i öğrenmenin, onu ezberlemenin çok büyük sevabı vardır. Peygamberimiz (S.A.V), 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir' buyuruyor” şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesine rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından eğitimin aksatılamaması için her türlü imkanın sağladığını söyleyen İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “Bu süreçte Kur’an eğitiminin aksamaması için gerekli tüm çalışmaları yapan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, her fırsatta yavrularını destekleyen ailelere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hocalarımız öğrencilerini birebir gerek sosyal medya mecraları üzerinden ve gerekse zaman zaman onları ziyaret ederek bu başarıyı yakaladılar. Bir şeyi siz istemezseniz kimse size o şeyi zorla yaptıramaz. Öğrencilerimiz hem okullarının eğitimine devam ediyor ve hem de burada hafızlıklarını sürdürüyorlar. Her şey gönül işidir, bunun temelinde sevgi, samimiyet, ihlas, iyi niyet, sabır vardır” açıklamalarında bulundu.

