İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 doktor hasta kabulüne başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı ve ile Göz Hastalıkları Uzmanı olan iki doktor Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

AİÇÜ ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan afiliasyon protokolü sonrası statüsü değişerek Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan hastanede, Tıp Fakültesi kadrosunda yer alan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan ile Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hamidu Hamisi Gobeka, hasta kabulüne başladı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğretim üyeliğine atanarak Tıp Fakültesi akademik kadrosunu güçlendiren diğer doktorlar da en kısa zamanda görevlerine başlayacağını, öğretim üyesi alımlarının da devam edeceğini söyledi. Ağrı’nın sağlık alanındaki dönüşümde Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Hastanenin devir işlemleri henüz tamamlanmamışken 9 yataklı 3. Basamak Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, 10 Yataklı 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 5 Yataklı 3. Basamak Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, Covid19 tanısı konulması amacı ile Üniversitemizin PCR cihazı desteğiyle PCR Laboratuvarı ve 10 Yataklı Yanık Ünitesi kısa sürede hastanemize kazandırıldı. Bu üniteleri ilerleyen dönemlerde açılacak yeni üniteler takip edecektir. Daha nitelikli sağlık hizmeti sunma noktasında Tıp Fakültesindeki bilim insanları hasta kabulü ile yöre insanımızın sağlık hizmetine ulaşma imkânını kolaylaştırmaya başladı. İlerleyen dönemde fakültemiz bünyesine katılacak yeni hocalarımız da eğitim ve araştırma hastanesinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Böylelikle vatandaşlarımız sağlıktaki dönüşümden en iyi şekilde yararlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

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