Bakan Selçuk, Ağrı´da görevli köy öğretmenleriyle görüştü 



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın, Ağrı´da ziyaret ettiği köy okullarında görev yapan öğretmenleri, Bakan Ziya Selçuk ile telefonda görüntülü görüştürdü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köy öğretmenlerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla görevlendirdiği danışmanı Erhan Angın, Ağrı´ya geldi. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Angın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte Merkez Kalender İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğretmen, öğrenci ve köy halkı tarafından karşılanan Angın ve Tekin, öğrencilere hediyeler dağıttı. Okulda incelemelerde bulunan Angın ile Tekin, sınıfları dolaşarak, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Angın ve Tekin, Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ile birlikte okulun duvarlarına eğitici ve öğretici duvar çizimleri de yaptı.

Bakan Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra Diyadin ilçesine geçerek, köy okulları Toklucak ve Batıbeyli ilkokullarını ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okullarda incelemelerde bulunan Angın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erhan Angın, ziyaret ettiği okullarda görev yapan öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile telefonda görüntülü olarak görüştürdü. Köy öğretmenleri, Bakan Selçuk´u karşısında görünce sevinci ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Köy öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Selçuk, istekleri olup, olmadığını sordu ve başarılar diledi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR

2020-09-24 13:41:52



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