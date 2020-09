Kapattığı çay ocağını eğitim yuvasına dönüştürdü

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde çay ocağı işleten Çetin Aslan, korona virüs nedeniyle kapattığı çay ocağını köydeki öğrenciler için eğitim yuvasına dönüştürdü.

Korona virüs salgını nedeniyle köydeki çay ocağını, alınan tedbirler kapsamında kapattığını belirten Aslan, okulların uzaktan eğitime dönüşmesiyle birlikte okul ortamından uzaklaşmak istemeyen öğrencilerin talebi üzerine çay ocağını etüt merkezine dönüştürdüğünü söyledi.

Köyde gerek ailelerin kalabalık olması gerekse internet ve bilgisayar sıkıntısından dolayı öğrencilerin uzaktan eğitimle yeterince derslerini takip edemediğine dikkat çeken Aslan, köydeki öğrencilerin sınıfa dönüştürdüğü çay ocağında derslerini rahatlıkla takip edebildiklerini belirtti. Çay ocağında gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini kaydeden Aslan, ayrıca öğrencilerin derslerine daha iyi motive olmaları adına en fazla soru çözen iki öğrenciye, yarım saat ile bir saat arası playstation oynatarak ödüllendirdiğini ifade etti.



"Maske, hijyen konularında onları uyarıyorum"

Korona virüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında kapattığı çay ocağında daha önce köy sakinlerinin lig maçlarını izleyip oyun oynadıklarını anlatan Aslan, "Ben burayı korona virüsten önce çay ocağı olarak işletiyordum. Millet gelip burada sohbet ediyordu, lig maçlarını izliyordu. Sonra bu hastalık çıktı. Bu hastalık çıktığı için mecburen burayı kapattım. Sonra yeğenim yanıma gelerek burada ders çalışmak istediklerini söyledi. Arkadaşları geldi onlar da aynısını söyledi. Ben de burayı onlar için açtım. Hijyen kurallarına uyun dedim, maske takın dedim, sosyal mesafeyi koruyun dedim sonra onlar da aynısını yaptı. Şu an ders çalışıyorlar, ben onlara yardımcı oluyorum. Ben büyük olarak onların başında duruyorum. Maske, hijyen konularında onları uyarıyorum. 3 saat ders çalıştıktan sonra onlara playstation açıyorum. En çok soru çözen 2 kişiye ücretsiz playstation veriyorum. Bu yüzden hem derslerine çalışıyorlar, yoruldukları zaman da hem kafa dağıtıyorlar. Playstation'la hem de motive oluyorlar. Girişte sıvı sabun bıraktım. İçeri girdikleri an ellerini yıkayıp sonra ders çalışıyorlar. Eve gittikleri zaman da yine ellerini yıkayıp sonra eve gidiyorlar" dedi.



"Evde ders çalışma imkanımız yoktu"

Evleri kalabalık olduğu için evde ders çalışamayan ve bu yüzden amcası Çetin Aslan'ın kapattığı çay ocağında ders çalışmak istediğini dile getiren Ağrı Naci Gökçe Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Naci Aslan, "Burası amcamın çay işletme ocağıydı. Covid19 salgınından dolayı amcam iş yerini kapattı. Amcam burayı kapattıktan sonra biz de burada sosyal mesafe, maske kurallarına uyacak şekilde ders çalışmaya karar verdik. Ders çalıştıktan sonra kafa dağıtmak için her 3 saatte bir en çok test çözümü yapan iki kişi oyun oynuyor" ifadelerini kullandı.



"Burada her gün ders çalışıyoruz"

Evde kaldığı zaman ailesine yardım etmek zorunda olduğu için ders çalışamadığını ve bu yüzden derslerinden geri kaldığını vurgulayan Ümran Bulut ise, "Burası Çetin Aslan abimize aitti. Burayı çay ocağı olarak işletiyordu. Köylüler burada lig maçlarını izliyordu ve oturup sohbet ediyordu. Covid19 salgınından dolayı biz de arkadaşımıza beyanda bulunduk. Burada ders çalışabilir miyiz? O da Çetin Aslan amcasından izin aldı. Çetin Aslan da dedi sosyal mesafe ve maske kurallarına uyacak şekilde ders çalışabilirsiniz. Biz burada her gün ders çalışıyoruz. 3 saatte bir mola veriyoruz. Bu mola arasında en çok soru çözen 2 arkadaşımız ücretsiz playstation oynama hakkını kazanıyor" şeklinde konuştu.

