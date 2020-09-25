Tellere sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Ağrı’da ayağı tellere sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Ağrı’nın 100. Yıl Mahallesi'nde tellere sıkışmış halde bulunan bir köpek vatandaşların uğraşları sonucu kurtarılamayınca itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin etrafına dolanan telleri makasla keserek köpeği sıkıştığı tellerden kurtardı.

Köpeğin kurtarılma anı çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

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