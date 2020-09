Korona virüs vatandaşları spora yöneltti

Covid19 pandemisi nedeniyle cadde ve sokaklarda rahat gezemeyen vatandaşlar, sabah ve akşam vakitlerinde stadyumda yürüyüş yapıyor.

Artan korona virüs vakaları nedeniyle cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla gezemeyen Ağrılı vatandaşlar, soluğu stadyumda alıyor. Covid19 pandemisinden dolayı dışarı çıkmaya çekinen vatandaşlar, sabah ve akşam saatlerinde spor yapmak için stadyuma gelerek burada spor yapıyorlar.



"Spor bir ihtiyaçtır"

Korona virüs salgınından dolayı dışarıya pek çıkamadığını, bu yüzden stadyuma gelerek yürüyüş yaptığını dile getiren Ahmet Beycan, kendisi gibi evde kalan insanların da günde en az bir kere de olsa yürüyüş yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. Sporun bir ihtiyaç olduğunu ve bundan dolayı bütün vatandaşların sağlıklı yaşaması için spor yapmaları gerektiğine dikkat çeken Beycan, "Görüldüğü gibi hem sabahları hem akşamları bu saatlerde genelde bayağı gelen insanlar var. Malum bu pandemi dolayısıyla her taraf kapandı insanlar dışarı çıkamaz oldu. Tabi spor da bir ihtiyaçtır. İnsanların zaman zaman çıkıp spor yapmaları da gerekiyor. Bu kapsamda biz de fırsat buldukça boş vakitlerimizde Fesih ağabeyimizle beraber stadyuma gelip akşam yürüyüşü bazen de koşu yapıyoruz. Bu şekilde günü tamamlamış oluyoruz" dedi.



"Her gün belirli bir saatte sporumu yapıyorum"

Spor yaparken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini söyleyen Heybet Aral da, "Her gün belirli bir saatte sporumu yapıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Maskemi takıyorum, hijyen kurallarına dikkat ediyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeye dokunmuyorum. Onun için dikkat ettiğim müddetçe hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı çıkmaz. İnsanların hepsi maskelerini taksa ve hijyen kurallarına dikkat etseler hiçbir sorun yaşanmaz" şeklinde konuştu.



"Korona virüs spor yapmaya kesinlikle engel değildir"

Stadyuma spor yapmak için stadyuma giden vatandaşlardan Sinan Yüksek ise vatandaşların bu süreçte spordan kaçmak yerine daha çok sportif faaliyetlerin içinde bulunmalarının sağlık açısından daha iyi olacağını ifade etti. "Korona virüsün spora engel olacağını düşünsem kendim burada olmam" diyen Yüksek, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Aslında bu salgın sürecinde insanların spor veya fiziksel aktivitelerden kaçmak yerine bu işin üzerine daha da gidebilir. Çünkü ne kadar hareket edersek o kadar terliyoruz, vücuttaki ifrazatı atıyoruz. Vücuttaki kiri ter ile atıyoruz. Aynı zamanda su içme ihtiyacı hissediyoruz. Su bizim sağlığımız için çok önemli. Bu süreçte spordan aktiviteden kaçmak yerine daha çok bu sporun, aktivitenin içinde yer almak daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Korona virüsün spora engel olacağını düşünsem ben burada olmam. Buraya spor yapmaya ben hemen hemen her gün geliyorum. Haftada bir gün dinleniyorum o da pazar günü. Geri kalan her gün buradayım. Korona virüs spor yapmaya kesinlikle engel değildir."

