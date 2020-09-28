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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da şeker pancarı hasadı sürüyor

İHA

Ağrı'da şeker pancarı hasadı sürüyor

Ağrı’da 21 Eylül’de başlayan şeker pancarı hasadı sürüyor. Çiftçiler, bu sene pancarda verimin yüksek olduğunu ifade ederken, ton fiyatının 360 liradan satıldığını belirtti.
Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde kiraladıkları 40 dönümlük tarlaya şeker pancarı eken Osman Akgün ve Muhammet Karaca isimli çiftçiler, pancar veriminin gayet iyi olduğunu ancak şeker pancarında ton başına verilen ücretin biraz daha yükseltilmesinin çiftçiler için daha iyi olacağını ifade ettiler.

"Şeker pancarının fiyatı düşük"
Daha önce uğraştığı inşaat işlerini bırakarak çiftçilik yapmaya karar verdiğini belirten çiftçi Muhammet Karaca, şeker pancarının veriminin çok iyi olduğunu ancak fiyatların düşük olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
Karaca, şeker pancarının masraflı ve zahmetli bir iş olduğuna dikkat çekerek, "Biz bu sene şeker pancarı ekmeye karar verdik. 40 dönümlük tarlayı icare edip pancar ektik. Ama randıman yok. Yani şeker pancarının verimi çok iyi ama fiyatı çok düşük. Bugün bir litre mazotun fiyatı 7 TL'ye dayandı bunun altından nasıl çıkacağız. Her bir seferde ben 150 TL mazot yakıyorum. Buradan şeker fabrikasına gidişim gelişim 150 TL. Bunun altından nasıl kalkacağız. Bir tek mazotla bitmiyor. Bunun çapasıdır, sökümüdür, sulamasıdır yani masraflar var da var. Bu konuda Tarım Bakanı'nın biraz daha fiyatları yükseltmesini istiyoruz. Şeker pancarının tonu 360 TL. Bu fiyat en az 500550 TL olması lazım ki bizi kurtarsın" dedi.

"Diğer tahıl ürünlerinden fayda görmedik"
Aile olarak uzun yıllardır çiftçilik yaptıklarını ifade eden bir diğer çiftçi Osman Akgün ise diğer tahıl ürünlerinden fayda görmediği için şeker pancarı ekmeye karar verdiğini dile getirerek, "Diğer tahıl ürünlerinden fayda görmedik. Ondan sonra 23 arkadaş bir olduk dedik bu sene pancar ekelim ama keşke ekmeseydik. Yani gerçekten şeker pancarı kurtarmıyor. Zarar ediyorum şu anda. 40 dönüm tarlayı şeker pancarı için ayırdım, şu anda neredeyse başa baş gidiyor kesinlikle kar etmiyoruz. Çapası, mazotu derken bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Evet tabi ki tarım malzemeleri çıkmış biraz kolaylaşmış ama şeker pancarının alım fiyatı ucuz" şeklinde konuştu.

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