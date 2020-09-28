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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da çiftçilere 750 bin koyun dağıtılacak

İHA

Ağrı'da çiftçilere 750 bin koyun dağıtılacak

Ağrı Valiliği koordinesinde başlatılan '5 yılda 750 bin' kyun projesi ile çiftçilere, 5 yılda 750 bin koyun desteği sağlanacak.
Kentte başlatılan proje ile faizsiz, teminatsız, ipoteksiz, zirai kredi ile her yıl 150 bin koyun kademeli olarak çiftçilere dağıtılacak. Projeden faydalanmak isteyen çiftçiler, başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığı ile yapabilecek.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda düzenlenen proje ön protokol imza törenine Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Turgut Arvas, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ziraat Bankası Ağrı Şube Müdürü Faruk Akyel, kurum müdürleri, muhtarlar, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı.
İmza töreninde konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol projenin kentin gelişmesi için hayati öneme sahip olduğunu dile getirerek: ‘İlimiz çeşitli alanlarda büyük potansiyellere sahip. Bizim çalışma alanlarımızın başında tarım ve hayvancılık sektörü geliyor. Bu alanda temel iki hedefimiz var. Bu hedeflerden birincisi mevcut hayvanlarımızın katma değerini yükseltmek, ikincisi hayvan sayısını arttırmak. Bizler bugün bu proje ile sayısal arttırımın peşindeyiz.’ dedi.
750 bin koyun desteğinin önemine vurgu yapan Vali Varol: ‘İlimizin tarım ve hayvancılık alanında bir uyanışa ve dirilişe ihtiyacı var. Bu projeyi bu amaçla gerçekleştiriyor, bin yıldır tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürüten hemşehrilerimize güvenerek 750 bin koyun dağıtımını hedefliyoruz.’ ifadelerini kullandı.
İmza töreninde konuşan Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir mücadele verdiğini ifade ederek tarım ve hayvancılık alanında Ağrı'ya yapılan yatırımlara değindi. Çelebi: "Tarımımız üreticimizin alın teri ile büyümeye devam ediyor. Tarımda yıllık büyüme hızımız yüzde 2,7 ile AB ülkelerinin çok daha ilerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ülkemizde 2023 ve 2071 hedeflerine el ele ve omuz omuza birlikte ulaşacağız. Şimdiye kadar verdiğimiz desteklerle çiftçilerimizin yanında olduk olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
'Tarım ve hayvancılığın önündeki en büyük engel tefecilik'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'da yaptığı konuşmasında Ağrı'nın bir tarım ve hayvancılık kenti olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ağrıyı kalkındırmak, Doğunun ve Türkiye’nin yıldızı yapmak boynumuzun borcu olsun. Gerçekten önemli bir iş başardık. Beş yılda 750 bin ki biz bunu daha da ileri bir aşamaya getirmek için mutlaka mücadele edeceğiz. Ama bundan sonraki ayağı sayın Valimiz ve Vekilimizle de yaptığımız toplantılar neticesinde büyükbaş hayvanı da bu işin içine katarak sadece küçükbaş olarak değil büyükbaş hayvancılığı dahil ederek Ağrı’da bir çığır açmak istiyoruz. Büyük bir yatırıma dönüştürmek istiyoruz. Bundan 15 sene önce Ağrı’nın et kombinasında yüzlerce işçi çalışıyordu. Türkiye’de kombine deyince ilk akla gelen üç dört kombineden birisi Ağrı Et Kombinasıydı. Ama maalesef biz bu işe sahip çıkamadık. Niye sahip çıkamadık biliyor musunuz? En belli başlı noktası üzülerek söylüyorum ki tefeciliktir. Tefecilikle Ağrı'ya hükmederek Ağrı'daki garibanların geçmesine sebep olmuşlardır. Hayvancılığın bitimine sebep olmuşlardır. Tarlaların ekilmemesine sebep olmuşlardır. Ağrı'yı kurtarmak için Ağrı'yı tefecilerden temizlemek lazım. Bizim temel sıkıntımız buradadır. Önce bunu aşmamız lazım. bunu aşmazsak yarın bu koyunları dağıttığımızda bu koyunların yemi ve otu için gidip para faiz edecekler. Sonra burada bu verdiğimiz koyunlar belki başımıza bela olacak. Buradan herkese sesleniyorum gelin el ele verelim birlikte bu faizcilik olayını kendi aramızda kaldıralım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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