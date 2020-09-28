Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun dağıtılacak



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´da '5 yılda 750 bin koyun´ projesinin protokolü imzalandı. Proje ile çiftçilere, faizsiz, teminatsız, ipoteksiz, zirai kredi ile her yıl 150 bin koyun dağıtılacak.

Ağrı Valiliği tarafından uygulanacak projenin protokol imza töreni Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu'nda yapıldı. Vali Osman Varol´un yanı sıra Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçilerin katıldığı törende proje hakkında bilgi verildi.

Ağrı Valisi Osman Varol, projenin kentin gelişmesi için hayati öneme sahip olduğunu dile getirerek, "İlimiz, çeşitli alanlarda büyük potansiyellere sahip. Bizim çalışma alanlarımızın başında tarım ve hayvancılık sektörü geliyor. Bu alanda temel iki hedefimiz var. Bu hedeflerden birincisi mevcut hayvanlarımızın katma değerini yükseltmek, ikincisi hayvan sayısını artırmak. Bizler bugün, bu proje ile sayısal artırımın peşindeyiz" dedi.

'HEDEFİMİZ 750 BİN KOYUN DAĞITMAK'

Proje ile 750 bin koyun desteğinin önemine dikkat çeken Varol, "İlimizin tarım ve hayvancılık alanında bir uyanışa ve dirilişe ihtiyacı var. Bu projeyi bu amaçla gerçekleştiriyor, bin yıldır tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürüten hemşehrilerimize güvenerek 750 bin koyun dağıtımını hedefliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın projeyle ilgili yaptığı değerlendirmenin ardından Vali Varol tarafından 5 yıl süreyle uygulanacak projenin protokolü imzalandı.

Kentte başlatılan proje ile faizsiz, teminatsız, ipoteksiz, zirai kredi ile her yıl 150 bin koyun kademeli olarak çiftçilere dağıtılacak. Projeden faydalanmak isteyen çiftçiler, başvurularını il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığı ile yapabilecek. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2020-09-28 19:27:09



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