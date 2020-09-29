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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den köy okullarına ziyaret

İHA

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den köy okullarına ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il merkezi ile Tutak ilçesindeki köy okullarını ziyaret ederek sorunları dinledi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, köylerin eğitim öğretim durumunu yerinde görmek ve sorunları tespit etmek amacıyla il merkezinde bulunan Doğutepe İlkokulu ve Tutak ilçesindeki Batmış İlkokulunu ziyaret edip sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Beraberinde getirdiği hediyeleri öğrencilere dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi. Okullarda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul yöneticilerinden bilgiler aldı. İl ve ilçe merkezindeki okullarla birlikte köy okullarını da sık sık ziyaret ettiklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, köy okullarının sorunlarının yerinde tespiti ve çözümü noktasında ziyaretlerin oldukça faydalı olduğunu belirtti. Köy öğretmenlerinin koşullarının kolay olmadığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, köy ziyaretlerinin bir amacı da, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını arttırmak olduğunu dile getirdi.

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