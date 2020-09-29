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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi devam ediyor

İHA

Ağrı’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlatılan ve korona virüs salgını sebebiyle antrenmanlarına ara verilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi, pandemi sürecinde başlayan normalleşme sürecinin ardından kaldığı yerden devam ediyor.
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Ağrı’da verilen yüzme eğitimlerine Covid19 salgını sebebiyle ara verilmişti. Pandemi sürecinde başlayan yeni normalleşme ile birlikte proje, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde pandemi kuralları çerçevesinde sürdürülmeye başlandı.

"Tedbirler dahilinde çalışmalarımıza başladık"
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 8 yıldır yüzme antrenörlüğü yapan Yüzme Temsilcisi Gökhan Şentürk, pandemi sürecinde aktivitelerine ara vermek zorunda kaldıklarını, yüzmeye yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladıklarını vurguladı. Şentürk, “Tüm dünyanın etkilendiği korona virüs sebebiyle spor aktivitelerini uzun bir süre aksatmak zorunda kaldık. Daha doğrusu antrenmanları spor salonlarında, yüzme havuzlarında yapmaya ara verdik. Son zamanlarda yeni normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte yavaş yavaş sahalarda çalışmalarımıza başladık. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında kayıtlarımız başladı. Hijyen ve mesafe kurallarına uyum sağlayarak tedbirler dahilinde çalışmalarımıza başladık" dedi.

"Geçen sene proje kapsamında yaklaşık 6 bin kişi kayıt yaptırdı"
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile Ağrı’da yüzme sporunda önemli yol kat edildiğini dile getiren Gökhan Şentürk, geçen sene proje kapsamında tüm okullarda öğrencilerin birçoğunun yüzme eğitimi almaya başladığını ifade ederek, “Geçen sene bu proje kapsamında Ağrı’daki bütün okullara ulaşmıştık. İlimizde bulunan 4. ve 5. sınıflarda okuyan öğrenciler ve haricen yazılmak isteyen çocuklar olmak üzere yaklaşık 6 bin kişi kayıt yaptırdı. Ama girmiş olduğumuz bu süreç sebebiyle sayımız düştü. Şu anda tekrar talepler var. Biz de spor salonlarımızı pandemi kurallarına uyumlu hale getirerek kendimiz de kurallara uyarak çalışmalara başladık. İnşallah çalışmalarımız eskisi gibi devam edecek hale gelir. Şu an düştü ama talepler dahilinde artacağını düşünüyoruz“ şeklinde konuştu.

“Normal şartlarda spor yapmaya büyük bir özlem duymuştuk“
Pandemi sürecinde öğrencilerin spordan uzak kalmamaları için kendileriyle irtibat halinde olduklarını belirten Şentürk, “Öğrenciler pandemi süreci sebebiyle evdeyken biz yine onlarla irtibat halindeydik. ‘Evde Spor Yapıyorum’ projesi ile son zamanda öğrencilerimize spor yaptırıyorduk. Bizim verdiğimiz programlarla kara antrenmanlarını yapıyorlardı. O şekilde devam ediyorduk. Tabi normal şartlarda spor yapmaya büyük bir özlem duymuştuk" ifadelerini kullandı.

“Bu proje ile Ağrı’da yüzme bilmeyen kalmayacak“
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile önemli başarılar elde edildiğini aktaran Yüzme Antrenörü Gökhan Şentürk, konuşmalarına şunları ekledi:
“Biz bu projeyle Türkiye şampiyonu çıkardık. Proje kapsamında buraya gelip yüzme öğrenen çocuklarımızdan ilk üçe giren dereceler elde ettik. Şu anda hedefimiz inşallah milli takıma sporcu yüzücü yetiştirmek. Biz bu proje kapsamında engelli çocuklarımıza da yüzmeyi öğretiyoruz. Özellikle engelli kategorisinde Türkiye’de önemli dereceler elde ettik. Bu şekilde başarılar elde etmeye devam ediyoruz inşallah devam edeceğiz de. İnşallah bu proje ile Ağrı’da yüzme bilmeyen kalmayacak."

"Türkiye 3.'sü oldum"
Yüzmeye ilk başladığında yüzme tekniklerini bilmediğini, Yüzme Antrenörü Gökhan Şentürk sayesinde yeteneklerinin keşfedildiğini dile getiren yüzme öğrencisi Muhammet Ensar Aslan ise, "İlk başlarda geldiğimde fazla yüzmeyi, yüzme tekniklerini bilmiyordum. Gökhan hoca bendeki yeteneği keşfetti. Bir yıl önce de Ana Lig'de 1314 yaş arası yapılan Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanıp Türkiye 3.'sü oldum yüzme ters sırt üstünde. Pandemi süreci girdiği için ara verdik ama evde kara antrenmanlarını kesmedik. Şu anda da pandemi süreci biraz durgunlaştığı için havuza geliyoruz. Hijyen kuralları ve sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Girişte maskemizi değiştiriyoruz, ellerimize dezenfektanımızı sıkıyoruz, havuza girerken de duş alıp giriyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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