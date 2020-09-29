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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı

İHA

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde hayata geçirilen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Ağrılı vatandaşların ziyaretine açıldı.
İçinde Çanakkale Savaşı'nı konu edinen resimlerin, videoların ve görsel materyallerin bulunduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", bugün Ağrı'nın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde Ağrılı vatandaşlara kapılarını açtı. Türkiye'nin 81 ilini gezerek Çanakkale Savaşı'nı konu alan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Ağrılı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında müzenin girişinde bulunan görevliler tarafından vatandaşların ateşleri ölçülüp maske kontrolleri yapıldı.
Çanakkale Savaşı'nı anlatan bu tarz projeleri olumlu ve anlamlı bulduğunu dile getiren Çetin Tokuz isimli vatandaş, kısa bir zaman dilimi içerisinde bu kadar önemli ve değerli bir tarihi projeyi bir güne sığdırmanın yetersiz olduğunu söyledi. Özellikle yeni neslin tarih bilincini canlı tutmak için bu tarz etkinliklerin uzun süreli yapılması gerektiğine dikkat çeken Tokuz, "Geçmişi bize hatırlattığı için, tarihimizi bize hatırlattığı için isabetli buluyorum bu tarz projeleri ama bu tarz projelerin bir güne sığdırılmasını yadırgıyorum. Bu tarz projeleri bir güne sığdırmak doğru değil. Birçok insanın bu müzeyi görmesi için daha uzun bir süre bu müzenin burada açık kalması gerekiyor. Tarihini bilen bir neslin yetişmesi için bu tür faaliyetlerin devamlılık içermesi gerekiyor. Yeni nesil bu ülkenin ne zorluklara göğüs gerilerek kazanıldığından haberleri bile yok. Yeni neslin tarih bilincini diri tutmak için bu projenin Ağrı'da ve diğer bütün illerimizde daha uzun süreli tanıtımının yapılması daha da anlamlı olacaktır" dedi.

“Müzenin içine girdiğimde tüylerim diken diken oldu”
Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Erhan Aslan ise müzeye girdiği ilk anda tüylerinin diken diken olduğunu, bu vatanın ne zorluklarla kazanıldığını bir kez daha anladığını ifade etti. Bu tarz projelerin devamının gelmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, "Bu güzel vatanda yaşıyoruz ama bazı güzel şeylerin farkında değiliz. Müzenin içine girdiğimde tüylerim diken diken oldu. Bu vatanın kolay bir şekilde kazanılmadığını şimdi daha iyi anladım. Tarihimizi, sahip olduğumuz değerleri ve bu vatan için verilen bedelleri unutmamak adına bu tarz müzelerin sayısının daha da arttırılması gerekiyor. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki şu anda bu müzeyi ziyaret ettiğim için bir yandan çok mutluyum bir yandan da hüzünlüyüm. Yani şairin de dediği gibi "Yaprak döker bir yanım bir yanım bahar bahçe" hissini yaşıyorum. Bütün vatandaşlarımızın bu müzeyi gelip görmesini özellikle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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