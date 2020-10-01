Müftü Topçu: “Bütün Camiler Kâbe’nin Şubesidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müftü Topçu: “Bütün Camiler Kâbe’nin Şubesidir”

İHA

Müftü Topçu: “Bütün Camiler Kâbe’nin Şubesidir”

Ağrı İl Müftüsü Topçu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, bu yıl belirlenen ana temanın “ Cami ve İlim” olduğunu söyledi.
Her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Camiler ve Din Görevlileri Haftasının”, 1986 yılında Camiler Haftası olarak başladığını ve 2003’ten itibaren din görevlilerini de kapsayarak “Camiler ve Din Görevlileri” Haftası olarak kutlanmaya başlandığını ifade eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, her yıl farklı bir temanın ele alındığı bu haftada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bu sene ana temayı “Cami ve İlim” olarak belirlediğini söyledi. Bu kapsamda hafta boyunca Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek olan programlarda “Cami ve İlim” teması işlenecek.
“Din görevlilerimiz doğumdan ölüme kadar yanımızdalar”
Pandemi nedeniyle önceki yıllarda düzenlenen etkinliklerin bu yıl yapılmayacağını ancak video konferans yöntemiyle bu eksikliği giderme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen İl Müftüsü Tandoğan Topçu, din görevlilerinin hayatın her anında rehber görevi gördüğüne de dikkat çekerek, “Hocalarımızın değerini ve kıymetini topluma anlatmak adına kutladığımız bu hafta, 1986’da “Camiler Haftası” olarak başlayıp, 2003’ten itibaren din görevlilerini de kapsayarak “Camiler ve Din Görevlileri” haftası olarak değişti. Bu sene de 2020 yılında da “Cami ve İlim” temalarını ele alıyoruz. Hem camilerin hem de din görevlilerimizin değerini ve önemini topluma anlatıyoruz. Tabi bu çerçeve de sempozyumlar düzenleniyor, paneller düzenleniyor. Maalesef şu an pandemi zamanı olduğu için daha önce yapmış olduğumuz etkinlikleri bu şekilde rahat bir ortamda sergileyemiyoruz. Ancak bunları da video konferans usulü ile yapmanın çabası, gayreti içerisindeyiz. Tabi bu çerçevede toplum olarak camilerimizin kıymet ve değerini bir kez daha hatırlıyoruz. Hazreti Muhammet bir beldede bir şehirde bir köyde Allah’a en sevimli gelen yerlerin camiler ve mescitler olduğunu belirtiyor. Camide insanlar şarj oluyor. Bütün camiler Kâbe’nin bir şubesidir şeklinde değerlendiriyoruz. Din görevlilerimiz bizim hayata gelmemizden ölümümüze kadar yanımızdalar. Hemen hemen her sıkıntımızda bu hocalarımız bizim rehberimizdir. Ben de buradan hocalarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Haftaları en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Nice güzel günlere kavuşmalarını temenni ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışması ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışması ...
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı
Ağrı Valisi Dr. Varol, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan öğrenme sergisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan ...
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı
YEREL HABERLER "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını ...
Ağrı Dağı'nın zirvesinde 3 gün 2 gece kalan Dağcı, Türkiye'nin 81 farklı zirvesine tırmanacak
YEREL HABERLER Ağrı Dağı'nın zirvesinde 3 gün 2 gece kalan Dağcı, ...
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı ...
Ağrı’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi devam ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den köy okullarına ziyaret
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den köy okullarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X