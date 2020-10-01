Ağrı Valisi Varol, yenilenen Karakent İlk-Ortaokulu’nun açılışına katıldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yenilenen Karakent İlkOrtaokulu’nun açılış programına katılan Vali Dr. Osman Varol, ”En büyük dileğimiz; şartların el verdiği ölçüde, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile tekrar en kısa zamanda normal eğitim öğretim tempomuza dönmek” dedi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile birlikte yenilenen Karakent İlkOrtaokulu’nun açılış programına katıldı. Vali Dr. Varol, çocuklar tarafından bayraklar ve çiçeklerle karşılandı. Satranç, mangala, bocce, dart, voleybol ve gülle alanlarında incelemelerde bulunan Vali Dr. Varol, okula kazandırılan sportif alanların çocukların kişisel ve sosyal gelişimleri açısından önemine vurgu yaptı. İncelemeleri sırasında oyun oynayan çiçeği burnunda 1. sınıf öğrencilerle karşılaşan Vali Dr. Varol, çocukların oyunlarını büyük bir ilgi ile izledi, okul bahçesinde oluşturulan oyun alanını öğrencilerle boyadı. Ardından okulda açılan fotoğraf sergisini ziyaret eden Vali Dr. Varol, yenilenen ana sınıflarını ve derslikleri gezdi; Doğubayazıt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından okula kazandırılan kütüphanede incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayarak öğretmenlerle bir araya gelen Vali Dr. Varol, yeni eğitimöğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak başladığı konuşmasında, “Bu eğitim öğretim yılına malumunuz olan pandemi dolayısıyla diğer yıllara nazaran buruk bir biçimde başladık. En büyük dileğimiz; şartların el verdiği ölçüde, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile tekrar en kısa zamanda normal eğitim öğretim tempomuza dönmek” dedi. Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemini belirten Vali Dr. Varol,” Öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. Bizler doğrudan eğitim alanının içerisinde değiliz fakat eğitim ile yakından ilgileniyoruz. Çünkü eğitimin sunduğumuz en mühim kamu hizmeti olduğunu düşünüyoruz. Eğitim alanında her şey ideal bir biçimde ilerlediğinde diğer alanlarda işlerimizin daha kolay yürüdüğünü deneyimliyoruz” dedi. Açılış programı, müzik dinletisinin ardından Vali Dr. Varol’a günün anısına hediye takdim edilmesi ile son buldu.

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