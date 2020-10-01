Ağrı Valisi Varol, yenilenen Karakent İlk-Ortaokulu’nun açılışına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Valisi Varol, yenilenen Karakent İlk-Ortaokulu’nun açılışına katıldı

İHA

Ağrı Valisi Varol, yenilenen Karakent İlk-Ortaokulu’nun açılışına katıldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yenilenen Karakent İlkOrtaokulu’nun açılış programına katılan Vali Dr. Osman Varol, ”En büyük dileğimiz; şartların el verdiği ölçüde, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile tekrar en kısa zamanda normal eğitim öğretim tempomuza dönmek” dedi.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile birlikte yenilenen Karakent İlkOrtaokulu’nun açılış programına katıldı. Vali Dr. Varol, çocuklar tarafından bayraklar ve çiçeklerle karşılandı. Satranç, mangala, bocce, dart, voleybol ve gülle alanlarında incelemelerde bulunan Vali Dr. Varol, okula kazandırılan sportif alanların çocukların kişisel ve sosyal gelişimleri açısından önemine vurgu yaptı. İncelemeleri sırasında oyun oynayan çiçeği burnunda 1. sınıf öğrencilerle karşılaşan Vali Dr. Varol, çocukların oyunlarını büyük bir ilgi ile izledi, okul bahçesinde oluşturulan oyun alanını öğrencilerle boyadı. Ardından okulda açılan fotoğraf sergisini ziyaret eden Vali Dr. Varol, yenilenen ana sınıflarını ve derslikleri gezdi; Doğubayazıt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından okula kazandırılan kütüphanede incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayarak öğretmenlerle bir araya gelen Vali Dr. Varol, yeni eğitimöğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak başladığı konuşmasında, “Bu eğitim öğretim yılına malumunuz olan pandemi dolayısıyla diğer yıllara nazaran buruk bir biçimde başladık. En büyük dileğimiz; şartların el verdiği ölçüde, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile tekrar en kısa zamanda normal eğitim öğretim tempomuza dönmek” dedi. Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemini belirten Vali Dr. Varol,” Öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. Bizler doğrudan eğitim alanının içerisinde değiliz fakat eğitim ile yakından ilgileniyoruz. Çünkü eğitimin sunduğumuz en mühim kamu hizmeti olduğunu düşünüyoruz. Eğitim alanında her şey ideal bir biçimde ilerlediğinde diğer alanlarda işlerimizin daha kolay yürüdüğünü deneyimliyoruz” dedi. Açılış programı, müzik dinletisinin ardından Vali Dr. Varol’a günün anısına hediye takdim edilmesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müftü Topçu: “Bütün Camiler Kâbe’nin Şubesidir”
YEREL HABERLER Müftü Topçu: “Bütün Camiler Kâbe’nin Şubesidir”
Ağrı’da “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışması ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışması ...
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı
Ağrı Valisi Dr. Varol, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan öğrenme sergisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan ...
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını Ağrılılara açtı
YEREL HABERLER "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" kapılarını ...
Ağrı Dağı'nın zirvesinde 3 gün 2 gece kalan Dağcı, Türkiye'nin 81 farklı zirvesine tırmanacak
YEREL HABERLER Ağrı Dağı'nın zirvesinde 3 gün 2 gece kalan Dağcı, ...
Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Belediyelerden gelen yardım paketleri Ağrılı ...
Ağrı’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi devam ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den köy okullarına ziyaret
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den köy okullarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X