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Leyla davasında karar çıktı Amca Yusuf Aydemir’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İHA

Leyla davasında karar çıktı Amca Yusuf Aydemir’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ağrı’da 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın bulunduğu davanın duruşmasında karar çıktı. Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verildi. Davaya Leyla’nın annesi Şükran ve babası Nihat Aydemir katılmadı.
Tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir, SEGBİS ile Elazığ 2 nolu ceza evinden duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Musa Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam, Ayşe Artam son savunmalarını yaptı.
Mahkeme heyeti, haklarında zorla getirttirilme kararı çıkan 3 tanığı dinlemekten vazgeçti. Mahkeme, Kerem Aydemir, Dilaver Aydemir ve Gülcemal Aslan’ın dosyaya yeni bir bilgi katmayacağı yönünden dinlemelerinden vazgeçilmesine oy birliği ile karar verdi.
Karar öncesi Mahkeme Başkanı sanıklardan son sözlerini sordu; tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya 10 dakika ara verdi.
Aranın ardından mahkeme, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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