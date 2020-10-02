Leyla davasında karar: Sanık Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis (3)

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ
Aradan sonra mahkeme davayla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Yusuf Aydemir´e cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Hile ve cebir kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 yıl hapis cezası verilen Yusuf Aydemir´e iyi hal indirimi uygulanmadı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.
Karar sonrası Yusuf Aydemir´in yakınları tepki gösterdi. Aydemir´in yakınları mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Hümeyra PARDELİ
2020-10-02 16:37:05
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