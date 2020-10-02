'Leyla' davasında karar günü (4)



EŞİNİN ALDIĞI CEZAYI DUYUNCA FENALAŞTI

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanıklı davanın karar duruşmasında, Yusuf Aydemir'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığını duyan eşi Fatma Aydemir, fenalaştı. Yakınlarının desteğiyle adliye dışına çıkarılan Aydemir, ambulansta tedaviyi kabul etmedi. Sanık Aydemir'in yakınları ise adliye önünde gazetecilere, polislere ve UCİM üyelerine tepki gösterdi. Polis ekipleri, Aydemir'in yakınlarını adliye önünden güçlükle uzaklaştırdı.

'LEYLA İÇİN ADALET TAM YERİNİ BULMADI'

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Bugün Leyla Aydemir için buradaydık. Sadece 'anne' diyen bir çocuğu canice katlettiler. Yusuf Aydemir bugün ağırlaştırılmış müebbet aldı; ama Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir, Musa Aydemir, Yıldırım Artan ve Ayşe Artan da iş birliği içindeydiler. Biz bugün adaletin tecellisini göremedik. Çocuğu katleden bu vicdansızlar bugün beraat etti. Fakat istinaf sürecinde şikayetimizi yerine getireceğiz. Katile yardımcı olanların da cezalandırılmasını istiyoruz. 'Çocuklar vatandır' diye çıktığımız bu yolda Leyla'yı katledenlerden hesap sormak için bir üst mahkemede gereğini yapacağız. Şu anda Leyla için adalet tam olarak yerini bulmadı. Yerini bulması için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise "İstinaf mahkemesi var, orada mücadelemizi sürdüreceğiz. 'Kol kırılır yen içinde kalır' dediler. Biz 'Kalmasın' dedik. Bugün verilen ceza, bizi hiç tatmin etmedi, kamuoyu vicdanını da tatmin etmedi. Bu cinayeti bir kişinin işlemesi mümkün değil. Bütün gerçekler ortaya çıkacak. UCİM olarak sonuna kadar istinafta sonuçlandırıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

'GEREKİRSE AİHM'E GİDECEĞİZ'

Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunca da mahkemenin ciddiyetsiz karar verdiğini savunarak, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar götürebileceklerini belirtip, şunları söyledi:

"Türk yargı tarihinin en önemli dosyası olan Leyla Aydemir dosyasında ne yazık ki hayal kırıklığına uğramış bulunmaktayız. Defalarca eksik soruşturma yürütüldüğünü, soruşturma ve kovuşturmanın genişletilmesi gerektiğini, sanıklar hakkında HTS ve telefon kayıtlarına bakılmasını söyledik. Mahkeme heyeti ciddiyetsiz bir şekilde sanıklardan sadece bir kişiye ceza verdi, diğerleri beraat etti. Şunu sormak istiyorum; madem bunlar beraat etti, suçsuz, o zaman kim bu Leyla'nın katili? Kimler yaptı, neden bu ortaya çıkmadı? Süreci kınıyor, yargılamanın ileriki aşamasında istinafta, Yargıtay'da gerekli işlemleri yapacağız. Gerekirse AİHM'e kadar gideceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederim."DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Hümeyra PARDELİ

2020-10-02 17:19:40



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